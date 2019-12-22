22.12.2019 - 07:50 |
Göz kamaştırdı
Demet Sabancı ve Cengiz Çetindoğan’ın kızı Pırıl Çetindoğan, Etiler’de yılbaşı alışverişinde görüntülendi.
Mağazaları gezen Pırıl Hanım, şıklığıyla ilgi odağı oldu.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.