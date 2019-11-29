Gözde Çığacı sevgilisine evlilik teklif etti

Evlilik teklifi yaptığı anları ve sonrasında yaptıkalrı kutlamayı sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu Gözde Çığacı, duygularını şöyle anlattı:

"Sanırım sen bir istisnasın sevgilim ve benim için özel üretildin. Hayat boyu beklenti içinde yaşamak sizce de sıkıcı değil mi? Neden diye bile sormamışım kendime neden o teklif etmeli (: Bunun bir cevabı yok bunun kadını erkeği de yok ben bir insanım ve bu insanla hayatımı paylaşmak istiyorum...Bu adımı atmaktan gurur duyuyorum iyi ki yanımdasın yol arkadaşım benim güzel kalpli sevdiğim hep ol...Bu arada 'evet' dedi."