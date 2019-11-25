Burcu Kara, YouTube kanalında oğlu Ali için, ‘Büyütürken Yaptığım Hatalar’ ismiyle paylaştığı video’da, gözyaşlarına hakim olamadı. Sezen Aksu’nun, ‘Annelik ömür boyu vicdan azabı’ sözünü vurgulayan oyuncu, “Kendimi sorgulamadığım tek bir an bile yok, şimdi olsa öyle yapmazdım. Annelik çok acayip bir duygu” açıklamasını yaptı.