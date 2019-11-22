Gripin gitaristi Muraz’dan ‘Sen ve Ben’

Gripin grubunun elektro gitaristi Murat Başdoğan, yeni şarkısı ‘Sen ve Ben’ hakkında merak edilenleri anlattı.



Gripin’den ayrıldınız mı?



Hayır, Gripin’den ayrılmadım. Sadece kendi tarzımda bir şeyler yapmak istedim.



Böyle bir fikir nasıl oluştu?



Uzun zamandır elektronik müziğe ilgim var. Üretim sürecinde de bu tarz şarkılar içimden çıkmaya başladı ve ‘kendime kalmasın’ dedim ve müzikseverlerle paylaşmak istedim.



Grup üyelerinin ilk tepkileri nasıl oldu?



Güzel tepkiler aldım. Çok motive edici şekilde davrandılar ve yanımda oldular. Gripin’i ihmal etmediğim sürece bu şekilde devam eder diye düşünüyorum. Dinleyicilerin geri dönüşleri de beni motive etti. Bu motivasyonla bu işe daha çok vakit ayıracağım.



Sizi sahnede tek görebilecek miyiz?



Evet. Bu ne zaman olur bilmiyorum. Repertuarımı biraz arttırmam lazım. Hedefim bu yaza festivallerde performans sergilemek.



Bu şarkıyla birlikte Youtube kanalı açtınız. Youtube popülerliği hakkında ne düşünüyorsunuz?



Youtube bambaşka bir mecra, oraya ciddi bir mesai ayırmak lazım. Youtube’da iddialı değilim, sadece yaptığım işleri orada arşivlemek için kanal açtım.



Bu tarz çalışmaların devamı gelecek mi?



Evet. Hedefim 3-4 ayda bir yeni şeyler yapmak.