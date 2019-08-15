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15.08.2019 - 16:22| İHA

Gripin grubu adına ağaç diktiler

Büyükorhan Gençlik Derneği (BÜGED), iş adamlarından sponsorluk desteği alarak, her yıl Kurban Bayramı'nın üçüncü günü ünlü bir sanatçıyı ilçelerine getirtiriyor. Bu bayramın konuğu Gripin oldu. Ünlü müzik grubunu dinlemeye gelen binlerce genç, eğlence dolu bir gece yaşadı.

Gripin grubu adına ağaç diktiler

Gripin grubu sevilen şarkılarını Bursalı sevenleri için söylerken, gençler de hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Gençler ayrıca ilçelerine konser vermeye gelen Gripin grubu için ağaç dikti. Gripin grubu, çiçek ve plaket yerine bu şekilde verilen hediyeden çok memnun olduklarını belirtti.

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Gripin grubuna ilçeyi temsilen 'Yatık' hediye etti. BÜGED Başkanı Emrah Seyrek, "BÜGED olmazsa kaybedeceğimiz bir şey yok, ama kazanacağımız çok şey var. Ne kazanabiliriz bunlara bakalım. Bu festivalde bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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