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16.11.2019 - 07:50 |

Güç birliği günü

Otomotiv sektöründe gösterdikleri başarıyı beş sene önce Kağıthane’de hizmete sundukları Derindere Hastanesi’nde devam ettiren Derindere Şirketler Grubu’nda, önceki gün tatlı bir telaş yaşandı.

Güç birliği günü

Otomotiv sektöründe gösterdikleri başarıyı beş sene önce Kağıthane’de hizmete sundukları Derindere Hastanesi’nde devam ettiren Derindere Şirketler Grubu’nda, önceki gün tatlı bir telaş yaşandı.
Hastane dış ilişkiler koordinatörü Zeynep İlknur Erdoğan’ın organize ettiği etkinlikte, doktorlar pek çok tanı ve tedavi ünitesinin dijitalleşmesini ve sağlık sektörüne yeni bir boyut kazandırılmasını kutladı.

14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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