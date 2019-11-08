'Güçlü bir marka haline geldik'

Varol Yaşaroğlu, ‘Kral Şakir Korsanlar Diyarı’ filmiyle rekorlar kırıyor. Projenin, beş haftada1 milyon 752 bin 426 kişilik gişeyle büyük yapımları geride bırakmasına Yaşaroğlu, “Çok mutluyuz. İlk üç günlük 500 binden fazla yaptığı gişeyle, ‘Yerli ve Yabancı Animasyon Filmi’ kategorisinde Türkiye’de rekor kırdı. Üç yıldır halkın gönlünde taht kurmuş ve güçlü bir çizgi film markası haline geldi” dedi. Yaşaroğlu, “Fenomen projelerin olduğu bir dönemde bu kadar gişe bekliyor muydunuz?” sorusuna,“Joker filmiyle aynı hafta vizyona girdik ve onu geçtik. Tarihte görülmemiş bir dünya rekoru... Eskiden Spider-Man, X Men ve Mickey Mouse baskılı tişörtler giyen çocuklar, şu an Kral Şakir’i gururla taşıyor. Tekstil ve oyuncak piyasasında güçlü bir marka haline geldi” yanıtını verdi.

‘Milliyet’le kitlemiz aynı’

Yeni filmi yazmaya başladıklarını söyleyen Yaşaroğlu, “Kral Şakir Oyun Zamanı’ ve ‘Kral Şakir Korsanlar Diyarı’ndan sonra, üçüncüsünün senaryosuna başladık. Çok daha güzel projeler yapmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu. Yaşaroğlu, “Kral Şakir, cumartesi günü Milliyet gazetesiyle birlikte çıkıyor. Nasıl geri dönüşler aldınız?” sorusuna ise, “Çok güzel. ‘Kral Şakir’ ve Milliyet, aileyi hedef aldığı için kitlesi birbirine çok benziyor” yanıtını verdi. Bu iş birliğinden memnun olduğunu belirten Yaşaroğlu, “Sevgiyle yapıyoruz. Ekibimiz de çocuk ruhlu,‘Kral Şakir’i dünya çapında marka yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.