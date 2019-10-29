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HaberlerCadde‘Güçlü olmak harika!’
29.10.2019 - 07:50 |

‘Güçlü olmak harika!’

Regina King, Marie Claire dergisine kapak oldu.

‘Güçlü olmak harika!’

Regina King, Marie Claire dergisine kapak oldu. Fotoğraflarını, Thomas Whiteside’ın çektiği 48 yaşındaki oyuncu, HBO’da yayınlanan ve Angela Abraham isimli bir süper kahramanı canlandırdığı ‘Watchmen’ dizisiyle ilgili, “Bu her zaman yapmak istediğim bir şeydi. Fiziksel açıdan aşırı güçlü bir kadın olmak harika!” dedi. Kendini her konuda zorladığını ifade eden King, “Konfor alanı, hayallerin öldüğü yerdir” şeklinde konuştu.

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