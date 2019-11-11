Gül Gölge aşkını itiraf etti

Takvim'in haberine göre; ünlü televizyoncu Murat Saygı ile 11 yıllık evliliğini geçtiğimiz sene bitiren, aylar sonra da şarkıcı Mehmet Erdem'le birlikte olan Gül Gölge'nin bu ilişkisi hüsranla bitmişti.

Akıman'la geçen hafta Kuruçeşme'de bir otelde baş başa yediği yemek sonrası ilişkisi ortaya çıkan Gölge, beraberliğini daha fazla saklayamadı. Önceki akşam eski eşinden olan oğullarıyla Bebek'te görüntülenen eski sunucudan, itiraf geldi.

Gül Gölge, "Sinan Bey ile yeni ilişkiye başladınız. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Şu anda her şey çok güzel gidiyor. Detayları daha sonra konuşuruz" diyerek Sinan Akıman’la aşk yaşadığını doğruladı.