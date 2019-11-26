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26.11.2019 - 17:46 |

Gülay'dan mesaj var: Durumum gayet iyi

Geçtiğimiz hafta vücudundaki yüksek enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülay Sezer'dan mesaj var.

Gülay'dan mesaj var: Durumum gayet iyi

'Cesaretin Var mı Aşk' şarkısıyla tanınan ve 90'lı yıllara damgasını vuran Gülay Sezer, kanseri iki kez yenmişti. Geçtiğimiz hafta bu kez vücudundaki yüksek enfeksiyon sebebiyle hastanelik olan 49 yaşındaki şarkıcının tedavisi sürüyor.

Hastane odasından bir fotoğraf paylaşan Gülay, "Sevgili dostlarım. Mesajlarınızı zaman zaman görüyorum ve beni merak ettiğinizi biliyorum fakat çoğunlukla çok yorgun olduğum için sizlere cevap veremiyorum. Durumum gayet iyi ancak tamamen iyileşip hastaneden çıkabilmek için bolca dinlenmem gerekiyor, ben de öyle yapıyorum. Yakında görüşmek üzere. Sevgimle" ifadelerini kullandı.

Gülaydan mesaj var: Durumum gayet iyi

26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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