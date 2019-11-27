Gülben Ergen alışveriş turunda

Özel aracı ile Markalar Sokağı'na gelen Ergen, uzun süre dünyaca ünlü mağazalarda tur attı. Daha sonra alışveriş merkezine giren güzel şarkıcı, burada da alışveriş yaptıktan sonra kahve molası verdi.

Yakın bir dostu ile Masa Restoran'a oturan ve yorgunluk kahvesi içen Gülben Ergen, restoran çıkışında objektiflere poz verdi. Sade, makyajsız ve spor giyimi dikkat çeken şarkıcının neşeli halleri gözlerden kaçmadı.