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10.10.2019 - 12:42 |

Gülben Ergen kostüm provalarına başladı

Şarkıcı Gülben Ergen, önceki gün istinyePark'da objektiflere takıldı. AVM'nin İstinye Pazarı katından çıkarken görüntülenen Ergen, gazeteciler ile ayaküstü sohbet etti.

Gülben Ergen kostüm provalarına başladı

Yakın zamanda İstanbul'un ünlü mekanlarından Günay Restoran'da sahneye çıkacağını söyleyen Gülben Ergen, kostüm provalarına başladığını ve birbirinden güzel kostümler giyeceğini söyledi.

Pazar katından mutfak ve manav alışverişi yapan şarkıcı, objektiflere poz verdikten sonra özel aracıyla AVM'den ayrıldı.

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