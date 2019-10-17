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17.10.2019 - 10:20 | | UMUT ÜNVER

Gülben Ergen repertuvar hazırladı

Şarkıcı Gülben Ergen, geçtiğimiz gün Bebek'te bir mekanda müzisyen Taşkın Sabah ile toplantı yaparken görüntülendi.

Gülben Ergen repertuvar hazırladı

Uzun süren toplantı sonrası kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gülben Ergen, yakın zamanda Günay Restaurant’ta sahne alacağını ve Taşkın Sabah ile repertuvarlarını gözden geçirdiklerini söyledi.

Ünlü şarkıcı, “Elediğimiz şarkılar var, yenilediğimiz şarkılar var, piyasa şarkılarından ve kendi şarkılarımızdan koyduk, öyle bir repertuvar hazırladık" dedi.

Gülben Ergen, “Uzun yıllardır sahne almıyordum Günay’da ama bu sene kabul ettim. Hem bir değişiklik hem de İstanbul seyircisi istiyordu” şeklinde konuştu. 

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