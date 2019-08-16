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16.08.2019 - 08:47

Gülben Ergen sevgilisiyle izledi

Gülben Ergen ile sevgilisi, önceki akşam Candan Erçetin'in Bodrum Antik Tiyatro'da verdiği konsere gitti.

Gülben Ergen sevgilisiyle izledi

Candan Erçetin, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro sahnesindeydi. Konserin başında “Bu konserleri her yıl yapıyoruz. Geçen sene repertuvarımız daha içe kapalı ve depresifti, bu sene ruh halimiz değişti. Artık daha neşeli olduğumuzu söyleyebiliriz” diyen sanatçı, binlerce kişiyi coşturdu.

Konseri Gülben Ergen ve sevgilisi Emre Irmak da izledi.

15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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