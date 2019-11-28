28.11.2019 - 08:41 |
Gülben Ergen şikayetçi olmuştu...Yeşim Salkım hakkında karar verildi!
Gülben Ergen, Yeşim Salkım’ın bir televizyon programında kendisini ve çocuklarını tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.
Gülben Ergen'in bu hamlesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşim Salkım hakkında “tehdit” ve “hakaret” suçlarından soruşturma başlatmıştı. Bugün karar verilen olayda, savcılık Salkım hakkında dava açılmasına gerek görmeyerek takipsizlik kararı verdi.
Kararda, Yeşim Salkım’ın katıldığı programdaki sözlerinin bilirkişi incelemesine gönderildiği ancak herhangi bir tehdit ya da hakaret suçuna rastlanmadığı belirtildi.
Savcılık, şarkıcının sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını belirterek kamu adına dava açılmasına yer olmadığına karar verdi.
70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesiSony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?