24.10.2019 - 09:53 | | EMRAH AKÃ‡AAY
Gülben Ergen'den cevap yok
INFLOW tarafÄ±ndan bu yÄ±l ikinci kez dÃ¼zenlenen INFLOW Awards, Ã¼nlÃ¼ isimlerin yanÄ± sÄ±ra hem Ã¼lkemiz hem de yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan marka ve ajanslarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ile Ã¶nceki akÅŸam Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorusâ€™ta gerÃ§ekleÅŸti. ÅžarkÄ±cÄ± GÃ¼lben Ergen, geceye bordo derin dekolteli elbiseyle katÄ±ldÄ±.
GÃ¼lben Ergen, objektiflere poz verir vermez gazetecilere "Kolay gelsin" dedi ve hÄ±zlÄ± adÄ±mlarla tÃ¶ren alanÄ±na girdi.Â