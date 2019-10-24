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HaberlerCaddeGülben Ergen'den cevap yok
24.10.2019 - 09:53 | | EMRAH AKÃ‡AAY

Gülben Ergen'den cevap yok

INFLOW tarafÄ±ndan bu yÄ±l ikinci kez dÃ¼zenlenen INFLOW Awards, Ã¼nlÃ¼ isimlerin yanÄ± sÄ±ra hem Ã¼lkemiz hem de yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan marka ve ajanslarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ile Ã¶nceki akÅŸam Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorusâ€™ta gerÃ§ekleÅŸti. ÅžarkÄ±cÄ± GÃ¼lben Ergen, geceye bordo derin dekolteli elbiseyle katÄ±ldÄ±.

Gülben Ergen'den cevap yok

GÃ¼lben Ergen, objektiflere poz verir vermez gazetecilere "Kolay gelsin" dedi ve hÄ±zlÄ± adÄ±mlarla tÃ¶ren alanÄ±na girdi.Â

GÃ¼lben Ergenden cevap yok

24 Ekim 2019 Magazin Bülteni24 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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