'Gülben'e altın vuruşu 5 Aralık'ta yapacağım'

İşte Ali Eyüboğlu’nun bugün Milliyet’te yayınlanan yazısından o bölüm:



Amerika Birleşik Devletleri’yle Kuzey Kore bile barıştı, Yeşim Salkım’la Gülben Ergen arasındaki savaş bitmedi. Bitecek gibi de değil!

Taraflar arasındaki davalardan birinin duruşma öncesi, “Durun, Gülben Ergen’e altın vuruşumu yapmadım” diye yazan Salkım’a, ‘Magazin Noteri’nin canlı yayınında sorduk, hamlesinin ne olacağını... İşte söyledikleri:

“5 Aralık’ta duruşma var, bekliyorum Gülben’cim. Çok özledim seni. Eskiyi yâd ederiz” diye başlayan Salkım şöyle devam etti:

“Demiştim ki ‘Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük ... kadını.’ ‘En zeki’, ‘En akıllı’ diye doldurabilirsin nokta noktayı... Durup dururken kafayı Gülben’e takmış değilim. Bir sebebi var. Bu sebebin de elimde delilleri var. Aralıkta mahkemede görüşürüz. ‘Altın vuruş’ aralıkta mahkemede delil olarak gelecek. Annem de gelecek tanık olarak. Başka tanıklarım da var.”

Bakalım Yeşim Salkım, Aralık’taki duruşmada mahkemeye Hakan Uzan’la Ergen arasındaki ilişkiyi kanıtlayacak nasıl deliller sunacak?