Gülçin Ergül: Pop müzik hiçbir zaman bitmez

Stylingi Firat Kanburoğlu ile birlikte AVM'de alışveriş yapan Gülçin Ergül, 'Pop müzik bitti' diyen Hande Yener'e katılmadığını belirterek, "Pop müzik hiçbir zaman bitmez. Her zaman müzikte akımlar oluyor, gelip geçici akımlar. Rap müzikte şu anda revaçta olan bir tür. Ne kadar bu şekilde sürer bilmiyorum. Bu bir akımdır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.