MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Gülden Mutlu: Yeni yıl herkese huzur getirsin
26.12.2019 - 08:05 | | UMUT ÜNVER

Gülden Mutlu: Yeni yıl herkese huzur getirsin

'Yakarım İstanbul'u' isimli şarkısı ile adından söz ettiren Gülden Mutlu, geçtiğimiz gün Akmerkez’de görüntülendi.  Muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, yeni yıl için iyi dileklerini söylemeyi de ihmal etmedi.

Gülden Mutlu: Yeni yıl herkese huzur getirsin

Şarkıya gelen tepkilerden gayet memnun olduğunu söyleyen Gülden, "Gerçekten çok güzel tepkiler alıyorum ve çok mutlu oluyorum. Ne mutlu ki bana insanlara bir şeyler hissettirebiliyorsam" dedi. 

2019 yılının kendisi için çok güzel geçtiğini belirten şarkıcı, "Yeni yıl hepimize sağlık ve huzur getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Cem Yılmaz hastanelik oldu! Gösterisi ertelendiKomedyen Cem Yılmaz Instagram hesabından yaptığı duyuru ile 25 Aralık yani bugün gerçekleşecek gösterisinin ertelenediğini duyurdu
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tiyatroya başlıyor

Tiyatroya başlıyor

Hayatı yoga!

Hayatı yoga!

Hastaymış!

Hastaymış!

Şener’den tüyolar

Şener’den tüyolar

Sıradaki Haber