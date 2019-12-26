Gülden Mutlu: Yeni yıl herkese huzur getirsin

Şarkıya gelen tepkilerden gayet memnun olduğunu söyleyen Gülden, "Gerçekten çok güzel tepkiler alıyorum ve çok mutlu oluyorum. Ne mutlu ki bana insanlara bir şeyler hissettirebiliyorsam" dedi.

2019 yılının kendisi için çok güzel geçtiğini belirten şarkıcı, "Yeni yıl hepimize sağlık ve huzur getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.