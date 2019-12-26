26.12.2019 - 08:05 | | UMUT ÜNVER
Gülden Mutlu: Yeni yıl herkese huzur getirsin
'Yakarım İstanbul'u' isimli şarkısı ile adından söz ettiren Gülden Mutlu, geçtiğimiz gün Akmerkez’de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, yeni yıl için iyi dileklerini söylemeyi de ihmal etmedi.
Şarkıya gelen tepkilerden gayet memnun olduğunu söyleyen Gülden, "Gerçekten çok güzel tepkiler alıyorum ve çok mutlu oluyorum. Ne mutlu ki bana insanlara bir şeyler hissettirebiliyorsam" dedi.
2019 yılının kendisi için çok güzel geçtiğini belirten şarkıcı, "Yeni yıl hepimize sağlık ve huzur getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.