MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Gülden: Tüm güzel dilekler eksiksiz gerçek olsun
26.12.2019 - 12:22 |

Gülden: Tüm güzel dilekler eksiksiz gerçek olsun

"Yakarım İstanbul'u" isimli  şarkısı ile adından söz ettiren Gülden, geçtiğimiz gün Akmerkez’ de görüntülendi.

Gülden: Tüm güzel dilekler eksiksiz gerçek olsun

Şarkıya gelen tepkilerden gayet memnun olduğunu belirten Gülden, "Gerçekten çok güzel tepkiler alıyorum ve çok mutlu oluyorum. Dinleyicilerime bir şeyler hissettirebiliyor, yaşadıkları hislerin şarkılarımla sözcüsü olabiliyorsam çok teşekkür ederim" dedi.

2019 yılının kendisi için çok güzel geçtiğini dile getiren Gülden, yeni yıl için güzel dileklerde bulundu, "Yeni yılda bir yenilik olsun ve tüm güzel dilekler eksiksiz gerçek olsun" dedi.

Köprüde mahsur kalan kediyi genç adam kurtardıBayburt’ta Çoruh Nehrinde köprü ayağında mahsur kalan kediyi genç vatandaş kurtardı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gülden: Tüm güzel dilekler eksiksiz gerçek olsun

Gülden: Tüm güzel dilekler eksiksiz gerçek olsun

Nusret Gökçe teftişte

Nusret Gökçe teftişte

Emina Jahovic'ten yeni yıl alışverişi

Emina Jahovic'ten yeni yıl alışverişi

Berkay, Almanya'yı salladı

Berkay, Almanya'yı salladı

Sıradaki Haber