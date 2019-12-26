Gülden: Tüm güzel dilekler eksiksiz gerçek olsun

Şarkıya gelen tepkilerden gayet memnun olduğunu belirten Gülden, "Gerçekten çok güzel tepkiler alıyorum ve çok mutlu oluyorum. Dinleyicilerime bir şeyler hissettirebiliyor, yaşadıkları hislerin şarkılarımla sözcüsü olabiliyorsam çok teşekkür ederim" dedi.

2019 yılının kendisi için çok güzel geçtiğini dile getiren Gülden, yeni yıl için güzel dileklerde bulundu, "Yeni yılda bir yenilik olsun ve tüm güzel dilekler eksiksiz gerçek olsun" dedi.