26.01.2020 - 07:50 |
Güldüren düşünce
Müge Boz, Caner Erdeniz’le Etiler’deydi.
Eşinin, kızı Vina’ya ilgisinden memnun olduğunu dile getiren oyuncu, “Bazen ‘Benden sakladığı çocuğu mu var?’ diye düşünüyorum” sözleriyle güldürdü.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.