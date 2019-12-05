Güldürmek için gün sayıyor

Yapımcılığını Sinehane’nin üstlendiği, Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Ceren Benderlioğlu, Savaş Özdemir ve Sevinç Gürşen’in rol aldığı ‘Aman Reis Duymasın’, gün sayıyor. 11 Aralık’ta Türkiye de yapılacak galanın ardından vizyona girecek proje, 12 Aralık Berlin, 13 Aralık Rotterdam, 26 Aralık’ta da Bakü’ye giderek gala turnesi yapacak.