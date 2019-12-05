MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Güldürmek için gün sayıyor
05.12.2019 - 07:50 |

Güldürmek için gün sayıyor

Yapımcılığını Sinehane’nin üstlendiği, Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Ceren Benderlioğlu, Savaş Özdemir ve Sevinç Gürşen’in rol aldığı ‘Aman Reis Duymasın’, gün sayıyor.

Güldürmek için gün sayıyor

Yapımcılığını Sinehane’nin üstlendiği, Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Ceren Benderlioğlu, Savaş Özdemir ve Sevinç Gürşen’in rol aldığı ‘Aman Reis Duymasın’, gün sayıyor. 11 Aralık’ta Türkiye de yapılacak galanın ardından vizyona girecek proje, 12 Aralık Berlin, 13 Aralık Rotterdam, 26 Aralık’ta da Bakü’ye giderek gala turnesi yapacak.

Can Yaman'dan şok sözler: Bana bir dudak verSon röportajında yaptığı libido açıklamasıyla günlerdir adından söz ettiren Can Yaman'ın İsrailli kadın hayranına, "Bana bir dudak ver" dediği iddia edilen Youtube videosu magazinde zirveye çıktı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mirgün Cabas: Arkadakiler şikayetçi değildir Didem

Mirgün Cabas: Arkadakiler şikayetçi değildir Didem

Öykü Gürman: Evlilik kısmet

Öykü Gürman: Evlilik kısmet

'İnternette böyle bir sektör var isteyen gidebilir'

'İnternette böyle bir sektör var isteyen gidebilir'

Küfre karşı!

Küfre karşı!

Sıradaki Haber