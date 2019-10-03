Gülenay Kalkan'dan eşi Tarık Ünlüoğlu'na veda!

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir hastanede tedavi olan oyuncu, 1 Ekim'de hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan gazeteye verdiği ilanla eşine veda etti.

"Acı kaybım

Tarık'ım, can yoldaşım,

Bir masal yaşadım seninle.

Tadı kaldı dilimde.

Güle güle sevgilim.

GÜLENAY'IN"