Güler yüzlü Pelin Karahan

Günün erken saatlerinde AVM'ye gelen ve dostları ile birlikte alışveriş yapan Pelin Karahan, kendisinden fotoğraf isteyen muhabirleri kırmayarak objektiflere poz verdi.

Güler yüzlü ve sıcakkanlı tavrı ile her zaman taktir toplayan oyuncu, muhabirler ile kısa süre sohbet ettikten sonra arkadaşlarının yanına giderek alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.