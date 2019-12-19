19.12.2019 - 07:50 |
‘Güller Ülkesi’nde Yurt esintisi
Türkiye’de vizyona girecek ilk Bulgar filmi ‘Güller Ülkesi: Damascena’nın şarkısını Tuğba Yurt seslendirdi.
Türkiye’de vizyona girecek ilk Bulgar filmi ‘Güller Ülkesi: Damascena’nın şarkısını Tuğba Yurt seslendirdi. Sözlerini Ayselin Arslan, bestesini Stoyan Stoyanov’un yaptığı şarkının aranjesi ise Celil Yavuz’a ait... Yurt, parçanın klibi için Erkan Nas’ın yönetmenliğinde kamera karşısına geçti.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.