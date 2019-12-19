‘Güller Ülkesi’nde Yurt esintisi

Türkiye’de vizyona girecek ilk Bulgar filmi ‘Güller Ülkesi: Damascena’nın şarkısını Tuğba Yurt seslendirdi. Sözlerini Ayselin Arslan, bestesini Stoyan Stoyanov’un yaptığı şarkının aranjesi ise Celil Yavuz’a ait... Yurt, parçanın klibi için Erkan Nas’ın yönetmenliğinde kamera karşısına geçti.