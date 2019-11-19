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19.11.2019 - 12:53 |

Gülper Özdemir, Londra'dan döndü

'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin final yapmasından sonra Londra'ya giden oyuncu Gülper Özdemir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Gülper Özdemir, Londra'dan döndü

Türkiye'ye döner dönmez soluğu menajerinin yanında alan Gülper Özdemir, "Dizi bitince tatil için Londra'ya gittim. Bugün de ayağımın tozuyla menajerim ile bir araya geldik. Birkaç projemiz var. Onlarla ilgili görüşeceğiz" açıklamasında bulundu.

Uzun süre menajeri ile toplantı yapan güzel oyuncu, toplantı sonrasında kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi.

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    Cadde Yazarları

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