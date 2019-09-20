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20.09.2019 - 08:24 |

Gülşen 4 ülkede yaşayacak

Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu 2 hafta önce İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşti.

Gülşen 4 ülkede yaşayacak

Çift, Kensington semtinden 8 milyon TL’ye ev, Soho’dan 7.5 milyon TL’ye bir daire alıp müzik stüdyosuna çevirdi. Böylece Gülşen’in yorucu temposu başladı. Pop yıldızı haftanın 2 günü konser için İstanbul’a gelecek.

5 MİLYON TL'LİK VİLLASININ DEKORASYONUYLA İLGİLENECEK
Zorlu AVM’nin rezidans bölümündeki 30 milyonluk dairesinde kalacak. Haftanın bir günü İspanya’ya gidip Costa Brava bölgesinden aldığı 5 milyon TL’lik villasının dekorasyonuyla ilgilenecek.

LOS ANGELES'TEKİ BİR YAPIMCIDAN DÜET TEKLİFİ ALDI
Los Angeles’taki bir yapımcıdan düet teklifi alan Gülşen’in, bu çalışması için yapacağı Amerika turları da ekim sonundan itibaren başlıyor.
Müge Dağıstanlı/POSTA

 

Yaralı akbaba, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldıMalatya'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri, buldukları yaralı akbabayı tedavi ettirdi.
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