Gülşen'den 'ikinci çocuk' iddialarına cevap

Üç yıl önce prodüktör Ozan Çolakoğlu ile dünya evine giren Gülşen, 2017 yılında oğlu Azur Benan'ı kucağına almıştı. Yaz sonu oğlunun eğitimi için İngiltere'ye taşınan Gülşen, çalışmalarına orada devam ediyordu.

Geçtiğimiz gün, ünlü şarkıcı hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre; Gülşen, ikinci kez anne olmak istediği için bir süre müzik çalışmalarına ara verecekti.

Tüm bu haberlerin ardından Gülşen, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Haberlerin tamamen asılsız olduğunu açıklama ihtiyacı hissettim" diyen Gülşen şu sözleri söyledi:

"Selamlar. Hakkımda bazı gazete ve haber sitelerinde çıkan ve hızla yayılan 'İkinci kez anne olmak için albümünü erteleyecek ve müziğe ara verecek" haberlerinin tamamen asılsız olduğunu açıklama ihtiyacı hissettim. Tam tersi, hem yeni şarkılar hem de yeni projeler ve konserlerle ilgili çok yoğun bir dönemdeyim. Bu yanlış haberi düzeltirseniz sevinirim sevgili basın mensubu arkadaşlarım. Çok sevgiler hepinize..."