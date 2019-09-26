MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeGülşen: Londra'da yardımcımız yok, her şeyi kendimiz yapıyoruz
26.09.2019 - 14:49 |

Gülşen: Londra'da yardımcımız yok, her şeyi kendimiz yapıyoruz

Şarkıcı Gülşen ile müzisyen Ozan Çolakoğlu, 2016 yılında Barselona’da evlenmiş, Ocak 2017’de de bebekleri Azur Benan’ı kucaklarına almıştı. Ünlü popçu, geçtiğimiz günlerde 2.5 yaşındaki oğlu Azur’un fotoğrafını 'Azur Bey'in okuldaki ilk günü’ notuyla paylaşmıştı. Oğullarının eğitim hayatına Londra’da başlamasına karar veren çift, Türkiye’ye döndü.

Gülşen: Londra'da yardımcımız yok, her şeyi kendimiz yapıyoruz

Dün akşam bir defilede sahne alan Gülşen, merak edilenleri Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına anlattı.

Azur’un Londra’daki eğitim hayatından bahseden şarkıcı, "Azur 2.5 yaşında. Orada olduğumuz dönemlerde de birkaç saat aktivite yapabileceği, kendi iyi hissedeceği, gelişeceği ve yaşıtlarının olduğu yerlerde zaman geçiriyor. Hatta oraya da dadısız gidiyor. Yardımcımız bile yok, her şeyi kendimiz yapıyoruz. İstanbul’a oranla orada daha fazla vakit geçiriyoruz Azur’la" dedi.

Gülşen: Londrada yardımcımız yok, her şeyi kendimiz yapıyoruz

26 Eylül 2019 Magazin Bülteni26 Eylül 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent: Bizde para işlemiyor

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent: Bizde para işlemiyor

Ayrılık 20 gün sürdü! Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl barıştı

Ayrılık 20 gün sürdü! Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl barıştı

Beyonce isim hakkı için dava açtı

 Beyonce isim hakkı için dava açtı

Gülse Birsel: Anı diye koyuyorum yoksa şaşı ve tipsizim

Gülse Birsel: Anı diye koyuyorum yoksa şaşı ve tipsizim

Sıradaki Haber