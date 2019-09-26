Gülşen: Londra'da yardımcımız yok, her şeyi kendimiz yapıyoruz

Dün akşam bir defilede sahne alan Gülşen, merak edilenleri Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına anlattı.

Azur’un Londra’daki eğitim hayatından bahseden şarkıcı, "Azur 2.5 yaşında. Orada olduğumuz dönemlerde de birkaç saat aktivite yapabileceği, kendi iyi hissedeceği, gelişeceği ve yaşıtlarının olduğu yerlerde zaman geçiriyor. Hatta oraya da dadısız gidiyor. Yardımcımız bile yok, her şeyi kendimiz yapıyoruz. İstanbul’a oranla orada daha fazla vakit geçiriyoruz Azur’la" dedi.