26.09.2019 - 14:49 |
Gülşen: Londra'da yardımcımız yok, her şeyi kendimiz yapıyoruz
Şarkıcı Gülşen ile müzisyen Ozan Çolakoğlu, 2016 yılında Barselona’da evlenmiş, Ocak 2017’de de bebekleri Azur Benan’ı kucaklarına almıştı. Ünlü popçu, geçtiğimiz günlerde 2.5 yaşındaki oğlu Azur’un fotoğrafını 'Azur Bey'in okuldaki ilk günü’ notuyla paylaşmıştı. Oğullarının eğitim hayatına Londra’da başlamasına karar veren çift, Türkiye’ye döndü.
Dün akşam bir defilede sahne alan Gülşen, merak edilenleri Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına anlattı.
Azur’un Londra’daki eğitim hayatından bahseden şarkıcı, "Azur 2.5 yaşında. Orada olduğumuz dönemlerde de birkaç saat aktivite yapabileceği, kendi iyi hissedeceği, gelişeceği ve yaşıtlarının olduğu yerlerde zaman geçiriyor. Hatta oraya da dadısız gidiyor. Yardımcımız bile yok, her şeyi kendimiz yapıyoruz. İstanbul’a oranla orada daha fazla vakit geçiriyoruz Azur’la" dedi.