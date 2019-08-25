MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeGülşen valeye para vermeyi unutunca...
25.08.2019 - 10:18

Gülşen valeye para vermeyi unutunca...

Şarkıcı Gülşen ile aranjör eşi Ozan Çolakoğlu, önceki gün Nişantaşı'daydı. Moda tasarımcısı Hakan Yıldırım'ın ofisinden çıkan Gülşen, sahne için kıyafet baktığını söyledi.

Gülşen valeye para vermeyi unutunca...

Cep telefonuyla görüşme yapan Gülşen, "Önemli bir görüşme yapıyorum. Başka zaman konuşuruz" diyerek aracına bindi. Nişantaşı'ndan ayrılmak isteyen Gülşen ve Çolakoğlu, bu esnada vale engeline takıldı. Vale ücretini ödemeyi unutan çift, valenin "Abla para" uyarısıyla ödeme yaptı. MESUT YILMAZ

Norm Ender başlattı, ünlü isimlerden destek yağdı‘Mekanın Sahibi’ şarkısıyla dikkat çeken rapçi Norm Ender, son günlerde artan orman yangınları üzerine bir kampanya başlattı
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eliz Sakuçoğlu sütle form tutuyor

Eliz Sakuçoğlu sütle form tutuyor

Ebru Gündeş'e 3,5 milyonluk piyango!

Ebru Gündeş'e 3,5 milyonluk piyango!

Halit Ergenç serveti geri çevirdi

Halit Ergenç serveti geri çevirdi

Alışveriş turu

Alışveriş turu

Sıradaki Haber