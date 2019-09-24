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24.09.2019 - 17:15 | | DHA

Gülşen ve Can Bonomo, Welcome Fest'te sahne aldı

Pop müziğin başarılı ismi Gülşen ile sevilen şarkıcı Can Bonomo, Yeditepe Üniversitesi'nin yeni akademik yılı açılışında sahne aldı.

Gülşen ve Can Bonomo, Welcome Fest'te sahne aldı

Yeditepe Üniversitesi'nin yeni akademik yıl açılışında üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için düzenlediği Welcome Fest ile müzik dolu bir gece yaşandı. Öğrenciler, sevilen şarkıcılar eşliğinde şarkıları hep bir ağızdan seslendirdi. Üniversitenin Kayışdağı'ndaki kampüsündeki etkinlikler gündüz saatlerinde öğrenci kulüplerinin DJ performanslarıyla başladı. Öğrenciler; Amerikan futbolu, rodeo, rolln shot ve dev jenga gibi oyunlarda rakiplerine meydan okudu, çekilişlere katılarak şanslarını denedi.

Akşam saatlerinde festival alanından müzik sesleri yükselmeye başladı. İlk olarak Can Bonomo, ardından Gülşen'in sahne aldığı festivalde heyecan ve eğlence hiç eksilmedi. Yeditepeli öğrenciler, konserler boyunca gönüllerince eğlendi, keyifli anlar yaşadı.

    Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!
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