Gülşen ve Can Bonomo, Welcome Fest'te sahne aldı

Yeditepe Üniversitesi'nin yeni akademik yıl açılışında üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için düzenlediği Welcome Fest ile müzik dolu bir gece yaşandı. Öğrenciler, sevilen şarkıcılar eşliğinde şarkıları hep bir ağızdan seslendirdi. Üniversitenin Kayışdağı'ndaki kampüsündeki etkinlikler gündüz saatlerinde öğrenci kulüplerinin DJ performanslarıyla başladı. Öğrenciler; Amerikan futbolu, rodeo, rolln shot ve dev jenga gibi oyunlarda rakiplerine meydan okudu, çekilişlere katılarak şanslarını denedi.

Akşam saatlerinde festival alanından müzik sesleri yükselmeye başladı. İlk olarak Can Bonomo, ardından Gülşen'in sahne aldığı festivalde heyecan ve eğlence hiç eksilmedi. Yeditepeli öğrenciler, konserler boyunca gönüllerince eğlendi, keyifli anlar yaşadı.



