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31.08.2019 - 12:07

Gülşen: Vücudumda en sevdiğim yer Atatürk dövmemin olduğu yer

Şarkıcı Gülşen, kolunun iç kısmında bulunan Atatürk imzası dövmesini, sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Gülşen: Vücudumda en sevdiğim yer Atatürk dövmemin olduğu yer

Gülşen, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Başarılı şarkıcı, kolunun iç kısmında bulunan ‘K.Atatürk’ imzası dövmesini takipçilerine gösterirken, "Vücudumda en sevdiğim yer, Atatürk dövmemin olduğu yer" ifadelerini kullandı.

Gülşen: Vücudumda en sevdiğim yer Atatürk dövmemin olduğu yer


Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.
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