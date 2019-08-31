Gülşen: Vücudumda en sevdiğim yer Atatürk dövmemin olduğu yer

Gülşen, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Başarılı şarkıcı, kolunun iç kısmında bulunan ‘K.Atatürk’ imzası dövmesini takipçilerine gösterirken, "Vücudumda en sevdiğim yer, Atatürk dövmemin olduğu yer" ifadelerini kullandı.



