Gülşen’den Azur’a özel servis!

Bakıcısıyla parkın içerisinde keyifli zaman geçiren Azur, gitme saati geldiğinde huysuzlandı. Bakıcısını telefonla arayan Gülşen, aracının direksiyonundan inmeden oğlu ve bakıcısını araç içerisinde bekledi. Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden şarkıcı, ”Çok acelem var, sonra konuşuruz" dedikten sonra hızlıca uzaklaştı.