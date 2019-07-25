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HaberlerCaddeGülşen’den Azur’a özel servis!
25.07.2019 - 08:32

Gülşen’den Azur’a özel servis!

Gülşen, oğlu Azur’la önceki gün Bebek’te görüntülendi. Azur’u bakıcısıyla Bebek parkına bırakan şarkıcı, bir saatlik toplantı sonrası geri döndü.

Gülşen’den Azur’a özel servis!

 

Bakıcısıyla parkın içerisinde keyifli zaman geçiren Azur, gitme saati geldiğinde huysuzlandı. Bakıcısını telefonla arayan Gülşen, aracının direksiyonundan inmeden oğlu ve bakıcısını araç içerisinde bekledi. Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden şarkıcı, ”Çok acelem var, sonra konuşuruz" dedikten sonra hızlıca uzaklaştı.

Tek Yürek 22. Bölüm 2. Fragmanı (Final).
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