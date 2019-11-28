MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriGülşen'den Edis'e: Yoldaşım, kıymetli bebelağım
28.11.2019 - 14:36 |

Gülşen'den Edis'e: Yoldaşım, kıymetli bebelağım

Gülşen, yakın dostu Edis Görgülü'nün doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Gülşen'den Edis'e: Yoldaşım, kıymetli bebelağım

Geçtiğimiz hafta değiştirdiği imajıyla gündem olan Edis, bugün 29 yaşına bastı. Pek çok ünlü isim, şarkıcının doğum gününü kutlarken, en dikkat çekici mesaj Gülşen'den geldi.

Edis'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, "İyi ki doğmuşsun benim canım. Dostum, yoldaşım, arkadaşım, kıymetli bebelağım. Her yeni yaşında, her halinle parlamaya devam" sözleriyle Görgülü'nün doğum gününü kutladı.

43 yaşındaki popçunun bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Gülşenden Edise: Yoldaşım, kıymetli bebelağım

28 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Baş başa öğle yemeği

Baş başa öğle yemeği

Meltem Yılmazkaya yeni yaşına sette girdi

Meltem Yılmazkaya yeni yaşına sette girdi

Ebru Yaşar alışveriş turunda

Ebru Yaşar alışveriş turunda

Boran Kuzum: Nihal çok yakın arkadaşım

Boran Kuzum: Nihal çok yakın arkadaşım

Sıradaki Haber