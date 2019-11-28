Gülşen'den Edis'e: Yoldaşım, kıymetli bebelağım

Geçtiğimiz hafta değiştirdiği imajıyla gündem olan Edis, bugün 29 yaşına bastı. Pek çok ünlü isim, şarkıcının doğum gününü kutlarken, en dikkat çekici mesaj Gülşen'den geldi.

Edis'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, "İyi ki doğmuşsun benim canım. Dostum, yoldaşım, arkadaşım, kıymetli bebelağım. Her yeni yaşında, her halinle parlamaya devam" sözleriyle Görgülü'nün doğum gününü kutladı.

43 yaşındaki popçunun bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.