Gülşen'in dudaklarına ne oldu?

Gülşen Instragram'da paylaştığı pozuyla çok konuşuldu. Takipçileri, ünlü şarkıcının dudaklarının görünüşündeki değişikliği hemen fark etti.

Bazıları Gülşen'in filtre kullandığını ve bu sayede dudaklarını daha dolgun gösterdiğini ileri sürdü. Bazıları da ünlü şarkıcının dudaklarını dolgunlaştırdığını savundu.

Fakat bütün hayranlarının birleştiği nokta ise Gülşen'in meslektaşı Aleyna Tilki'ye benzerliği oldu. Birçok kişi, Gülşen'in bu pozunda Aleyna Tilki'ye ikizi kadar benzediğini ileri sürdü.











