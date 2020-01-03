03.01.2020 - 10:51 |
Gülşen'in oğlu Azur Benan ile Tarkan'ın dinazor oyunu
Ozan Çolakoğlu ile mutlu evlilikleri devam eden Gülşen, oğlu Azur Benan ile Tarkan'ın oynadığı anların videosunu sosyal medya hesabından yayınladı. Şarkıcı, gönderisine "Yeni yılın ilk tbtsi bu iki tatlı dinazordan gelsin" notunu düştü.
2017 yılında oğlu Azur Benan'ı kucağına alan Gülşen, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri, son olarak oğlu Azur Benan ile Tarkan'ın uçakta çekilen videosunu paylaştı.
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Megastar'ın, Azur Benan ile oynadığı anlara beğeni ve yorum yağdı. İşte o anlar...