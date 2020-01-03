Gülşen'in oğlu Azur Benan ile Tarkan'ın dinazor oyunu

2017 yılında oğlu Azur Benan'ı kucağına alan Gülşen, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri, son olarak oğlu Azur Benan ile Tarkan'ın uçakta çekilen videosunu paylaştı.

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Megastar'ın, Azur Benan ile oynadığı anlara beğeni ve yorum yağdı. İşte o anlar...