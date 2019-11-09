Gündüzden geceye!

Sofa Hotel’deki renkli etkinliğe aralarında Burcu Esmersoy, Yasemin Özilhan, Begüm Gazioğlu Ballı ve Deniz Marşan’ın da olduğu ünlü isimler katıldı. Özgün tarzıyla fark yaratan, ayakları yere basan, modern ve güçlü kadınlar için kombin oluşturduğunu belirten Öğün, “Yeni sezonda ofis şıklığından, davetlere uzanan uyum hedefledik” diye konuştu.