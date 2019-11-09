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09.11.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN

Gündüzden geceye!

Yasemin Öğün, her bedende kadın için iddialı parçalar sunan ‘ADL Love My Body’ yeni iş birliği çerçevesinde, son koleksiyonu, ‘Moda Tutkusu by Love My Body ‘Refresh’i görücüye çıkardı.

Gündüzden geceye!

Sofa Hotel’deki renkli etkinliğe aralarında Burcu Esmersoy, Yasemin Özilhan, Begüm Gazioğlu Ballı ve Deniz Marşan’ın da olduğu ünlü isimler katıldı. Özgün tarzıyla fark yaratan, ayakları yere basan, modern ve güçlü kadınlar için kombin oluşturduğunu belirten Öğün, “Yeni sezonda ofis şıklığından, davetlere uzanan uyum hedefledik” diye konuştu.

 

 

8 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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