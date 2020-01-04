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04.01.2020 - 15:56 |

Günel Zeynalova: Sakarlığım tuttu!

'Azeri Günel' lakaplı şarkıcı Günel Zeynalova, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı. Zeynalova, hızlı adımlarla alışveriş merkezinde turladığı sırada görüntülendi.

Günel Zeynalova: Sakarlığım tuttu!

Ayaküstü soruları yanıtlayan Günel Zeynalova, "Yeni eve taşındık ama taşınma telaşında sakarlığım tuttu. Birkaç parça eşya kırdım, onları almaya geldim" dedi.

Şu sıralar taşınma işleriyle uğraştığı için çok yorgun olduğunu, bir de bu kırdıkları yüzünden daha çok yorulduğunu dile getiren Azeri şarkıcı, "Arkadaşlar şimdilik teşekkür edeyim, daha fazla vakit kaybetmeden kırdıklarımı alıp eve gitmem lazım" dedive alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

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