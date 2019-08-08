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08.08.2019 - 13:54

Günler sonra ortaya çıktı! Hilal'in neşesi yerinde

Meslektaşları Kubilay Aka ve Miray Daner'i ayırdığı iddia edilen güzel oyuncu Hilal Altınbilek, günler sonra ilk kez görüntülendi.

Günler sonra ortaya çıktı! Hilal'in neşesi yerinde

Yaklaşık 2.5 yıldır aşk yaşayan Miray Daner ile Kubilay Aka, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini noktalamıştı. Sürpriz ayrılığa ihanetin sebep olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ayrılığın hemen ardından Aka'nın, Hilal Altınbilek'le samimi görüntüleri ortalığı karıştırmıştı.

Ünlü çiftin ayrılığına sebep olduğu iddia edilen Hilal Altınbilek, Zorlu AVM'de görüntülendi. Ağustos ayının sonuna doğru rol aldığı dizinin çekimlerine başlayacaklarını belirten güzel oyuncu, tatilinin son günlerini kendisine ve ailesine ayırdığını söyledi.

Keyfi yerinde olan Altınbilek, aşk sorularını ise cevapsız bıraktı.

Günler sonra ortaya çıktı Hilalin neşesi yerinde

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