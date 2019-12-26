Günseli Deniz: Birbirinin aynısı fabrikasyon şarkılar, rap müziğe fırsat yarattı!

Geçtiğimiz günlerde yayınladığı ‘Kol Kanat’ şarkısıyla gündeme gelen Günseli Deniz, rap müziğin yükselişi için, “Derdi olan ve ne anlattığı belli olan şarkılarımız olsaydı pop müzik bu kadar düşüşe geçmezdi” sözlerine şöyle devam etti:

“Rap müziğin bize anlatmak istediği şeyler var. Hepsi söz odaklı, anlam odaklı. İnsanlar artık ruhu olan şarkılar arıyorlar. Birbirinin aynısı fabrikasyon şarkıların çok fazla olması rap müziğe fırsat yarattı bu yıl ve o da bu fırsatı iyi değerlendirdi. Pop bitti diyorlar ama bitmez, sadece gözden düştüğü bir dönem geçirebilir. Dilerim daha çok ruhu olan, kalbe dokunan şarkılar üretilir ve pop müzik eski tahtına oturur.''