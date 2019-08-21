Gupse Özay: Siz ne isterseniz olsun şu hayatta

Hem rol aldığı hem de senaryosunu yazdığı 'Eltilerin Savaşı' filmi için vaktinin büyük çoğunluğunu sette geçiren Gupse Özay, koşturmacası sırasında şahit olduğu bir olayı Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, yoğun trafiğe aldırmadan arabasının altına giren kediyi çıkarmaya uğraşan şoförün, diğer arabaların korna çalmasına aldırış etmeden minik bir kedinin hayatı için uğraş vermesine vurgu yaptı.