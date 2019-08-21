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21.08.2019 - 17:29

Gupse Özay: Siz ne isterseniz olsun şu hayatta

Şimdilerde yeni filmi 'Eltilerin Savaşı' için sette olan Gupse Özay, sosyal medya hesabından kendisini çok duygulandıran bir olayı paylaştı.

Gupse Özay: Siz ne isterseniz olsun şu hayatta

Hem rol aldığı hem de senaryosunu yazdığı 'Eltilerin Savaşı' filmi için vaktinin büyük çoğunluğunu sette geçiren Gupse Özay, koşturmacası sırasında şahit olduğu bir olayı Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, yoğun trafiğe aldırmadan arabasının altına giren kediyi çıkarmaya uğraşan şoförün, diğer arabaların korna çalmasına aldırış etmeden minik bir kedinin hayatı için uğraş vermesine vurgu yaptı.

Gupse Özay: Siz ne isterseniz olsun şu hayatta

Yer: İstanbul... Bozuk sileceklere böyle çözüm buldularİstanbul'da yağmur altında ilerleyen otomobilin bozuk sileceklerinin araç içindekiler tarafından iple kontrol edilmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
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