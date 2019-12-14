14.12.2019 - 09:13 | | EMRAH AKÇAAY
Gupse Özay: Vallahi biraz tırsıyorum
Pervin Ersoy’un kurucusu olduğu Projehane, maddi imkansızlık içinde olan minik öğrencilerin anaokulu eğitimini alabilmesi için özel bir organizasyona imza atarak, ünlü isimleri bir araya getirdi. Geceden elde edilen tüm gelir, Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği’ne bağışlandı. Oyuncu Gupse Özay da geceye katıldı.
Gupse Özay, "Yeni filmim üzerinde çalışıyorum. Çok yoğunum. Filmim izlensin istiyorum. Vallahi biraz tırsıyorum. Çünkü izlenme başarıdır. Kilo almaya tövbe etmek zorunda kaldım, artık film için kilo almayacağım. Daha önce film projem için kilo alıp vermiştim, artık yapmayacağım" dedi.
Özay, 'Eltilerin Savaşı' adlı filmle izleyici karşısına çıkacak.