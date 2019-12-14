Gupse Özay: Vallahi biraz tırsıyorum

Gupse Özay, "Yeni filmim üzerinde çalışıyorum. Çok yoğunum. Filmim izlensin istiyorum. Vallahi biraz tırsıyorum. Çünkü izlenme başarıdır. Kilo almaya tövbe etmek zorunda kaldım, artık film için kilo almayacağım. Daha önce film projem için kilo alıp vermiştim, artık yapmayacağım" dedi.

Özay, 'Eltilerin Savaşı' adlı filmle izleyici karşısına çıkacak.