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14.08.2019 - 09:49

Gürkan Uygun ailesiyle tatilde

TRT 1'deki 'Payitaht Abdulhamit' dizisinde rol alan Gürkan Uygun ailesiyle Marmaris tatiline çıktı.

Gürkan Uygun ailesiyle tatilde

Dilan Çiçek Deniz ile başlayacağı yeni projesi iptal edilen Burak Deniz de Marmaris'te.

Burak Deniz ve Gürkan Uygun önceki gün plajda buluşup birlikte eğlendi.

Denizdeki trampoline yüzdüler.

Daha sonra üzerine çıkıp çocuklar gibi eğlendiler.


Gürkan Uygun ailesiyle tatilde

Gürkan Uygun ailesiyle tatilde


 

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