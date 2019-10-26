Gurulandıran koleksiyon

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1912-1938 yılları arasında Türk ve dünya basınında yer alan haberlerinin bulunduğu ‘Türk ve Dünya Basınında Atatürk’ koleksiyon kitap sergisi, Ekavart Gallery’de açıldı

Koçak Koleksiyon tarafından koleksiyonerlere özel olarak sunulan ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1912-1938 tarihleri arasında Türk ve dünya basınında yer alan haberlerini kronolojik bir dizilişle veren ‘Türk ve Dünya Basınında Atatürk’ koleksiyon kitap sergisi, Ekavart Gallery’de ziyarete sunuldu.







Cevahir Koçak, İnci Aksoy, Nebil Özgentürk, Rahime-Hikmet-Mahir Koçak



Açılış konuşmasının Nebil Özgentürk ve kitabın yazarı Abdullah Özkan tarafından yapıldığı davete; Nurcan-Turgay Artam, Ayşegül Dinçkök, İnci Aksoy, Vural Gökçaylı, Mukaddes Akça, Bettina Machler, Sıla Onan, Celal Çapa, Aynur Tümen ve Emine Erdem’in de aralarında bulunduğu çok sayıda tanıdık sima katıldı.





Nurcan-Turgay Artam



‘Zamansız bir koleksiyon kitap’ olarak gösterilen eşsiz eserler, Atatürk’ün haberleri hakkında hazırlanmış ilk ve tek en kapsamlı kaynak olma özelliği taşıyor. 11 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek sergi, koleksiyon kitaplarının yanı sıra; ses, video ile sanal gerçeklik uygulamalarıyla, görsel ve işitsel olarak da çeşitli deneyimler sunacak. Sergilenecek eserlerden elde edilecek gelir, EKAV Vakfı’na bağlı sanat dalında eğitim gören bursiyerlere aktarılarak, geleceğin sanatçılarına destek olunacak.







Tufan Yenigün - Selin Söğütlügil





Vural Gökçaylı - Ayşegül Dinçkök





Aynur Tümen





Emine Erdem - Melek Manisalı