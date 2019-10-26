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Atilay Kandemir

Atilay Kandemir

atilaykandemir@gmail.com

Gurulandıran koleksiyon

26 Ekim 2019

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1912-1938 yılları arasında Türk ve dünya basınında yer alan haberlerinin bulunduğu ‘Türk ve Dünya Basınında Atatürk’ koleksiyon kitap sergisi, Ekavart Gallery’de açıldı

Koçak Koleksiyon tarafından koleksiyonerlere özel olarak sunulan ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1912-1938 tarihleri arasında Türk ve dünya basınında yer alan haberlerini kronolojik bir dizilişle veren ‘Türk ve Dünya Basınında Atatürk’ koleksiyon kitap sergisi, Ekavart Gallery’de ziyarete sunuldu.

Gurulandıran koleksiyon

Cevahir Koçak, İnci Aksoy, Nebil Özgentürk, Rahime-Hikmet-Mahir Koçak

Açılış konuşmasının Nebil Özgentürk ve kitabın yazarı Abdullah Özkan tarafından yapıldığı davete; Nurcan-Turgay Artam, Ayşegül Dinçkök, İnci Aksoy, Vural Gökçaylı, Mukaddes Akça, Bettina Machler, Sıla Onan, Celal Çapa, Aynur Tümen ve Emine Erdem’in de aralarında bulunduğu çok sayıda tanıdık sima katıldı.

Gurulandıran koleksiyon
Nurcan-Turgay Artam

‘Zamansız bir koleksiyon kitap’ olarak gösterilen eşsiz eserler, Atatürk’ün haberleri hakkında hazırlanmış ilk ve tek en kapsamlı kaynak olma özelliği taşıyor. 11 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek sergi, koleksiyon kitaplarının yanı sıra; ses, video ile sanal gerçeklik uygulamalarıyla, görsel ve işitsel olarak da çeşitli deneyimler sunacak. Sergilenecek eserlerden elde edilecek gelir, EKAV Vakfı’na bağlı sanat dalında eğitim gören bursiyerlere aktarılarak, geleceğin sanatçılarına destek olunacak.


Gurulandıran koleksiyon
Tufan Yenigün - Selin Söğütlügil

Gurulandıran koleksiyon
Vural Gökçaylı -  Ayşegül Dinçkök

Gurulandıran koleksiyon
Aynur Tümen

Gurulandıran koleksiyon
Emine Erdem - Melek Manisalı

Atilay Kandemir

Atilay Kandemir

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