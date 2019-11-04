Gurur duyuyorum

Hadise, Kıbrıs’ta düzenlenen Pediatri Kongresi’nin gala gecesinde sahne aldı. Mülteci konusuna değinen şarkıcı, “Onlara sahip çıkmak gerçekten gurur duyulacak bir şey. Bu konuda bize tepki gösteren ülkeler, çok fazla konuşmasınlar. Bizi takdir etsinler ve alkışlasınlar” diye konuştu. IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu,“Kimse bilmiyor ama Hadise Hanım, çalışmalarımıza destek veriyor. Dünya çocukları için manevi ablalık yapıyor” dedi.