26 yaşındaki oyuncu, sürekli karışık ruh hali içindeki karakterlere hayat vermesiyle ilgili, “Bu tarz hikayelerde olmaktan büyük gurur duyuyorum. Yer aldığım eserler eğer ben 15 yaşındayken çıkmış olsaydı, sinema kapılarının önünde beklerdim” dedi. Feldstein, ‘Booksmart’, ‘Uğur Böceği’ ve ‘How to Build a Girl’ gibi filmlerde rol almıştı.