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22.12.2019 - 07:50 |

‘Gurur duyuyorum’

Beanie Feldstein, Teen Vogue dergisine konuştu.

‘Gurur duyuyorum’

26 yaşındaki oyuncu, sürekli karışık ruh hali içindeki karakterlere hayat vermesiyle ilgili, “Bu tarz hikayelerde olmaktan büyük gurur duyuyorum. Yer aldığım eserler eğer ben 15 yaşındayken çıkmış olsaydı, sinema kapılarının önünde beklerdim” dedi. Feldstein, ‘Booksmart’, ‘Uğur Böceği’ ve ‘How to Build a Girl’ gibi filmlerde rol almıştı.

Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.
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Cadde Yazarları

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