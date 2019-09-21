Gurur tablosu

“Sayın Kurjak, bilime yaptığı katkılarla tüm dünyaya fayda sağlamış bir tıp bilimcisi. Ödülleri, burada sayılamayacak kadar çok. Ondan öğrenecek çok şeyimiz var. Hepimiz için saygın bir akıl hocası ve değerli bir bilim insanı” diyerek kendisine duyduğu hayranlığı dile getirdi. Kavak, konuklarıyla düzenlediği yemeğin ardından, yaş günü olan Asım Kurjak’a sürpriz yaptı.