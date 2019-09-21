21.09.2019 - 07:50 |
Gurur tablosu
Dünya Perinatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Asım Kurjak’ın adının verildiği Academic Hospital’ın B Blok konferans salonunun açılışı, hastanenin yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak eşliğinde gerçekleştirildi.
“Sayın Kurjak, bilime yaptığı katkılarla tüm dünyaya fayda sağlamış bir tıp bilimcisi. Ödülleri, burada sayılamayacak kadar çok. Ondan öğrenecek çok şeyimiz var. Hepimiz için saygın bir akıl hocası ve değerli bir bilim insanı” diyerek kendisine duyduğu hayranlığı dile getirdi. Kavak, konuklarıyla düzenlediği yemeğin ardından, yaş günü olan Asım Kurjak’a sürpriz yaptı.