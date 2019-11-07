Gururlandıran açılış

Kent Üniversitesi, önceki gün yeni öğrenim yılının başlaması sebebiyle, heyecanlı bir davete ev sahipliği yaptı. İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Neşe Kavak ve mütevelli heyeti başkanı Berna Yılmaz’ın ev sahipliğindeki törene, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız başta olmak üzere, protokol, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Konuklar, etkinlik sonrası düzenlenen kokteylde, yeni akademik yılı kutladı.