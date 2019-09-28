Gururlandıran ödül

Amerika’nın en prestijli ödüllerinden PR NEWS Platin Ödülleri 2019’da, M3 Halkla İlişkiler şirketi ‘Toplum İlişkileri’ dalında ‘Derin Tutku/Sularımızı Koruyalım’ projesiyle onur ödülüne layık görüldü. Her yıl 20 kategoride verilen ve binlerce başvurunun yapıldığı organizasyonda, ödül alan projede bulunan fotoğrafların satışından elde edilen gelir, ‘Egeli Kadın Balıkçılar’a bağışlanıyor.