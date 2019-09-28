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28.09.2019 - 07:50 |

Gururlandıran ödül

Amerika’nın en prestijli ödüllerinden PR NEWS Platin Ödülleri 2019’da, M3 Halkla İlişkiler şirketi ‘Toplum İlişkileri’ dalında ‘Derin Tutku/Sularımızı Koruyalım’ projesiyle onur ödülüne layık görüldü.

Gururlandıran ödül

Amerika’nın en prestijli ödüllerinden PR NEWS Platin Ödülleri 2019’da, M3 Halkla İlişkiler şirketi ‘Toplum İlişkileri’ dalında ‘Derin Tutku/Sularımızı Koruyalım’ projesiyle onur ödülüne layık görüldü. Her yıl 20 kategoride verilen ve binlerce başvurunun yapıldığı organizasyonda, ödül alan projede bulunan fotoğrafların satışından elde edilen gelir, ‘Egeli Kadın Balıkçılar’a bağışlanıyor.

27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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