‘Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması’nda birinci seçilen Baran Sertkaya’nın ilk single’ı ‘Hiç Kalma’, 4 Aralık’ta dijital platformlarda yayında olacak. Sertkaya,“Benim için eşsiz bir deneyim oldu. Yarışmada Buray, Simge ve Tarık Sezer’le çalışmak büyük şanstı. Güzel bir single hazırladık” dedi.