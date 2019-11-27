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27.11.2019 - 07:50 |

‘Güzel bir single hazırladık’

‘Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması’nda birinci seçilen Baran Sertkaya’nın ilk single’ı ‘Hiç Kalma’, 4 Aralık’ta dijital platformlarda yayında olacak

‘Güzel bir single hazırladık’

‘Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması’nda birinci seçilen Baran Sertkaya’nın ilk single’ı ‘Hiç Kalma’, 4 Aralık’ta dijital platformlarda yayında olacak. Sertkaya,“Benim için eşsiz bir deneyim oldu. Yarışmada Buray, Simge ve Tarık Sezer’le çalışmak büyük şanstı. Güzel bir single hazırladık” dedi.

26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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